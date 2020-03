SEMSA LANÇA BOLETIM OFICIAL SOBRE O COVID 19 EM HUMAITÁ

O resultado é animador, embora grande parte de nossa população reclame a restrição comercial em vários comércios do município. Aos poucos os empresários e consumidores vão circulando pela cidade, em busca de comprar alimentos para suas família. A situação de emergência continua valendo no município, e o estado de calamidade em todo o estado, restringe o trafego de embarcações de passageiros ao longo do Rio Madeira.

As BRs 319 e 230 estão monitoradas na entrada de nossa cidade, com agentes cadastrando quem passa por elas. O prefeito do povo Herivaneo Seixas disse que todas as medidas são preventivas enquanto não se encontra uma cura definitiva para o COVID 19

“O vírus não tem remédio, a prevenção é nossa unica forma de evitarmos uma infecção generalizada. A permanência das famílias em casa é bom para todos! O controle vai sendo flexibilizado na medidas em que novas determinações chegam do governo do estado e do governo federal!” Disse o prefeito a nossa redação.

Veja logo abaixo os numero atualizados do COVID 19 EM HUMAITÁ