SEMED – REALIZA ABERTURA DO ANO LETIVO MUNICIPAL EM HUMAITÁ

A Prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria de Municipal de Educação, realizou nesta manhã de quinta-feira (13) a abertura do ano letivo com a presença maciça dos educadores do município. O evento aconteceu, no Ginásio esportivo IRINEY SANTOS, e teve a participação de professores, coordenadores e gestores das escolas. Também estiveram presentes o prefeito e a presidenta do Conselho Municipal de Educação, Maria Linda.

Durante a solenidade, houve também palestra, com a médica Dra. Camila Lobato falando sobre saúde nas escolas. O prefeito discursou aos presentes enumerando as conquistas obtidas pela categoria. Herivaneo Seixas destacou o pagamento do abono salarial, além de anunciar que, os professores do interior irão ganhar muito em breve um espaço moradia a cada um deles que residem na zona rural.

No encerramento do evento, foi servido um delicioso café da manhã com a presença do prefeito que, disse ter sido pego de surpresa pela secretária Raimunda D’arque que o convidou para o café da manhã com todos os professores. A secretária D’arque anunciou o início das aulas em toda a rede escolar municipal nesta segunda-feira (17).

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*