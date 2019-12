SEMANA DO BEBÊ ENCERROU HOJE (13) EM HUMAITÁ

SEMANA DO BEBÊ ENCERRA HOJE (13) EM HUMAITÁ

Com a presença do prefeito Herivaneo Seixas a solenidade de encerramento aconteceu agora pouco no Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes.

Iniciada nos dias 01 a 0 a “Semana do Bebê” que é uma das principais estratégias do UNICEF para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. Semana do Bebê é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas(ONU), através do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que confere o “Selo UNICEF Município Aprovado”, aos municípios que atingem os índices de cuidados e assistência às suas crianças.

A recém nascida Ana Júlia, é a nova Bebê Prefeita de Humaitá, onde recebeu das mãos do prefeito do povo, a chave da cidade e o diploma de posse.

Esse projeto tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

Em cada edição, ocorrem discussões sobre temas como mortalidade infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da organização de oficinas, atividades lúdicas e culturais.

A primeira Semana do Bebê foi realizada no ano 2000, em Canela, Rio Grande do Sul e em nosso município ela jé realizada pelo oitavo ano seguido.