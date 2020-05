Seguro DPVAT: central de atendimento registra média de 400 ligações para pedidos de indenização do seguro por dia

Com objetivo de garantir que o benefício do Seguro DPVAT continue atendendo às vítimas de acidentes de trânsito durante o período de isolamento social, a Seguradora Líder tem reforçado a utilização do aplicativo Seguro DPVAT como ferramenta para o envio de pedidos de indenização e também anunciou a central de atendimento telefônico como mais um canal para abertura das solicitações de indenização e reembolsos por despesas médicas. Já são cerca de 400 ligações por dia.

Um dado que chama atenção é que cerca de 80% dos pedidos de indenização realizados por meio da central de atendimento são analisados e pagos em até 15 dias. Ao entrar em contato com a central de atendimento, o beneficiário é orientado pelo atendente sobre as coberturas do Seguro DPVAT e a documentação para dar entrada no pedido de indenização ou de reembolso de despesas médicas (DAMS). Depois de feito um pré-cadastro, o beneficiário deve enviar os documentos por e-mail para finalizar o cadastramento e permitir que a solicitação seja analisada pela Seguradora Líder.

O atendimento está disponível, exclusivamente para as vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, por meio dos telefones 4020-1596, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 022 12 04, para outras regiões.

Além da central telefônica, outro importante canal para que os beneficiários possam dar entrada em seus pedidos, o aplicativo do Seguro DPVAT já foi baixado mais de 191 mil vezes desde seu lançamento e registrou cerca de 14 mil avisos de sinistros.