Sedecti e Cabsin realizam 1° Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa

Congresso tem como objetivo criar diálogo abordando uso de plantas medicinais e medicinas tradicionais, complementares e integrativas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (Cabsin), realizam o 1º Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa: Intersecção com Medicinas Tradicionais e Complementares, que acontecerá no período de 2 a 7 de abril de 2022, em formato on-line.

O congresso tem como foco criar um diálogo sobre o uso de plantas medicinais e as medicinas tradicionais, complementares e integrativas. O encontro será dividido em pré-eventos, que acontecerão nos dias 2 e 3 de abril de 2022. Nos dias 4 a 7, a programação abordará quatro eixos: Conservação, Sustentabilidade e Saúde Planetária; Pesquisa e Inovação Tecnológica em Plantas Medicinais no Pan-América; Plantas Medicinais na Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa; e Plantas Medicinais e Saúde Pública.

Parceria – A Sedecti, por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), tem um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Cabsin, com o objetivo de promover a inovação relacionada ao uso de recursos sustentáveis na biomedicina. A parceria também pretende buscar formas de gerar desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas e produzir e disseminar informações acerca da fitoterapia e medicina tradicional na região.

Além da Sedecti, o evento também contará com a participação da Organização Panamericana de Saúde (Opas), Rede das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas das América (Rede MTCI Américas), Sociedade Latinoamericana de Fitomedicina (SLF), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), The Academy of Integrative Health & Medicine (AIHM), Ministério da Saúde (MS) e do Programa de Pesquisa Aplicada à Medicina Popular no Caribe (Tramil).

Para mais informações sobre o Congresso, os interessados podem enviar e-mail para o endereço [email protected]

Como participar – Os interessados em participar do 1º Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa podem efetuar a inscrição por meio do endereço https://panplantasmedicinais.com.br/#inscricoes.

FOTO E ARTE: Divulgação