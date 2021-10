Secretário de Segurança Pública discute com polícias Civil e Militar sobre ações em áreas de fronteira e divisas

Planejamento das operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura integra o programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur,reuniu-se com as polícias Civil e Militar, na tarde da quinta-feira (30/09), para tratar das próximas ações de combate à criminalidade nas áreas de fronteira e nas divisas do estado. A reunião aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O planejamento das operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. De acordo com o general Mansur, atualmente as operações estão intensificadas na região do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), com a presença da Base Fluvial Arpão, mas estas operações irão se expandir, com foco nas áreas de fronteira.



“Nós queremos expandir e vamos expandir. Essa foi uma reunião já de alinhamento, de planejamento, justamente para atuarmos em toda a faixa de fronteira e também já em operações nas divisas. É um trabalho que tem que ser de equipe, e eu tenho certeza de que, a partir da execução desse planejamento, nós vamos poder blindar ainda mais a nossa cidade com relação à entrada de drogas”, explicou o secretário.

Participaram da reunião o Departamento de Policiamento do Interior (DPI), da Polícia Civil, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), o Comando de Policiamento do Interior (CPI) e o Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM