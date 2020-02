Secretário de Saúde Cleomar Scandolara participa do IV Fórum amazonense de financiamento em saúde, em Manaus

O Secretário Municipal de Saúde, com o apoio da Prefeitura de Humaitá, está em Manaus com os coordenadores da Atenção Primária em Saúde e de Planejamento, participando do IV Fórum amazonense de financiamento em saúde, que tem como tema “Novo financiamento da Atenção Básica”.

Promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (COSEMS-AM), o Fórum debateu as novas regras de financiamento da saúde no interior impostas pelo Governo Federal e esclareceu dúvidas acerca deste novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde.

Texto: Elizia Tainara