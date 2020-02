Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Ufam promove palestra sobre o coronavírus através do telemedicina

Aconteceu na manhã desta terça-feira (18/02), no auditório da Universidade Federal do Amazonas, uma palestra sobre o coronavírus promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Ufam. Estiveram presentes profissionais da saúde, da educação e Exército Brasileiro.

A palestra foi ministrada pelo Dr Bernardino Albuquerque através serviço de telemedicina, projeto que visa melhorar o acesso da população do interior à Atenção Especializada em Saúde, e foi transmitida para outros municípios do estado do Amazonas. O objetivo é alertar e orientar a população para a prevenção ao vírus, formas de transmissão, sintomas e tratamento.

O coronavírus são tipos de vírus que causam problemas respiratórios. O novo coronavírus foi descoberto em dezembro do ano passado, na cidade de Wuhan, na China. Atualmente, 1.775 pessoas já morreram pela doença no mundo e existem mais de 45 mil casos confirmados. No Brasil, contudo, não há nenhum caso confirmado, apenas sete suspeitos. Apesar disso, é preciso estar preparado para esse novo vírus.

Texto: Elizia Tainara