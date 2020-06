SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE HUMAITÁ (SENDAS) RECEBE EQUIPAMENTOS PARA O COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SENDAS) recebeu nesta manhã de quarta-feira (03.06) da ONG World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) três motocicletas, computadores impressoras, decibelímetros, GPS e um drone para auxiliar no combate às queimadas e incêndios florestais e crimes ambientais em Humaitá no sul do Amazonas. A doação foi realizada hoje, na sede da Sendas, com a presença do prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas, presença do vereador Samuel da Colônia dos secretários municipais dos povos Indígenas Ivanildo Tenharim, Ação Social Claudia Miranda, gabinete Elias Pereira e do diretor da FUNAI em Humaitá Tenente Rocha.

“ Estou muito orgulhoso pela conquista do secretário Alenílson, que em pouco tempo diante da pasta, já conseguiu estes equipamentos que atenderão sua pasta, lhe dando mais qualidade em seu trabalho que tem todo o meu apoio! Agradeço a Deus e a ONG WWF que doou estes equipamentos a nossa secretaria!”.

O secretário do Meio Ambiente, Elenilson Barroso, agradeceu a confiança do prefeito Herivaneo por sua nomeação, agradeceu ainda o ex-secretário de Agricultura do Município Marcos Chíxaro, e do vereador Samuel pelo apoio e confiança em seu trabalho. O secretário disse que, por meio da Sema, está buscando alternativas para combater as queimadas e incêndios florestais que podem ocorrer este ano, com o intuito de prevenir as ações e reduzir os índices de queimadas a secretaria estará equipada para realizar seu serviço.

“Os equipamentos recebidos, frutos de doação da WWF certifica nossa parceria que, está ainda mais fortalecida a partir de agora, e por conta dos índices de queimadas em Humaitá, redobraremos os esforços e as parcerias com as organizações não governamentais para combater essas atividades ilegais, que representam a perda da floresta, riscos aos serviços ecossistêmicos que a floresta oferece, entre outros malefícios”, concluiu Elenilson Barroso.