Secretaria de infraestrutura mobilizou máquinas para serviços emergenciais de drenagem em Humaitá

Com dois dias seguidos de forte chuvas no município durante as manhãs de quarta e quinta-feira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está mobilizada, de forma emergencial fazendo trabalhos de rescaldos em pontos onde o acúmulo das águas, estão deixando moradores alagados.

Boa parte do material retirado de vias e espaços públicos, são decorrentes dos descartes irregulares feitos pela população.

A Prefeitura reforça o pedido de conscientização aos moradores, para que façam o descarte dos lixos de maneira adequadas oara o recolhimento e assim evitar entupimento dos drenos já existentes.