SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL RAIMUNDA D’ARQUE CONTINUA NO CARGO

Após ter recebido decisão cautelar do juizado determinando o afastamento imediato de suas funções públicas no município, a secretária municipal de educação Raimunda D’arque recorreu da decisão proferida através de seus advogados que, neste dia (21) conseguiram o pedido de vistas do ministério público, sobre a decisão em que, os acusados deveriam ser afastados de suas funções administrativas no município.

O pedido do Promotor de Justiça Substituto Rodrigo Nicolleti ao Juiz Charles José Fernandez da Cruz, foi acatado pelo meritíssimo que proferia agora pouco a suspenção de sua decisão, até que, seja realizado um acordo entre as partes. Com isso a secretária municipal Raimunda D’arque, permanecerá no cargo, até que sejam revisadas todas as acusações condenatórias pela promotoria. Veja logo abaixo as decisões.