Secretaria de Educação atende candidatos retardatários convocados no PSS nesta quarta-feira (16/02)

Atendimento acontece até às 15h, na sede da secretaria

Os candidatos convocados na última chamada do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto poderão comparecer até esta quarta-feira (16/02), para a lotação. A relação dos últimos convocados, publicada na sexta-feira (11/02), pode ser consultada no site da secretaria, no endereço eletrônico educacao.am.gov.br.

O atendimento é por ordem de classificação, e é realizado das 8h às 11h, e de 13h a 15h, na sede da secretaria, situada à rua Waldomiro Lustoza, nº 255, bairro Japiim, na zona sul de Manaus.

A professora Maria Zenaide foi uma dos 498 professores convocados nesta última chamada. Ela conta que agora, aos 40 anos, é a primeira vez que vai atuar como professora titular em uma turma e que está feliz com a oportunidade.

“Fiquei surpresa, porque eu nem esperava mais. Aí eu fiquei feliz, porque já faz três anos que eu não estava trabalhando. Eu já trabalhei na área um tempo, mas eu estava na secretaria e quando faltava professor eu assumia como auxiliar. Então, é a primeira vez que eu vou estar assumindo como professora titular. Está sendo uma perspectiva maravilhosa, porque eu sempre quis trabalhar com crianças, porque elas têm um carinho verdadeiro pela pessoa. Por isso eu escolhi a área da pedagogia”, frisa a nova servidora.

Convocação – Dos 498 professores convocados, 250 atuarão em escolas da capital e 248 no interior, nos ensinos Regular, Especial e Tecnológico. Ao todo, o Governo do Estado realizou 53 convocações do PSS 2019/2020 da Secretaria de Educação, empregando mais de 4,8 mil professores e gerando cerca de 7 mil empregos para profissionais da Educação de todo o estado.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM