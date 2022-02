Secretaria de Educação abre inscrições para primeiro Provão Eletrônico de 2022

Provas serão aplicadas de 7 de março a 30 de maio

A partir das 8h desta quarta-feira (23/02), estarão abertas as inscrições para o primeiro Provão Eletrônico de 2022, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A prova é voltada àqueles que querem concluir o Ensino Fundamental ou Médio. As inscrições são feitas pelo endereço http://examesupletivo.seduc.am.gov.br/.

O período de inscrição se estende até o domingo (27/02), podendo ser encerrado antes, caso as 16.300 vagas disponíveis sejam preenchidas. A aplicação das provas será de 7 de março a 31 de maio. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos para fazer o Provão Eletrônico para o Ensino Fundamental, e 18 anos para o Ensino Médio.

A gerente do Atendimento Educacional Específico da Diversidade (Gaeed), da Secretaria de Educação e Desporto, Kátia Menezes, explica que o candidato pode optar por quantas provas fará a cada dia.

“O candidato pode fazer, por dia, no mínimo, quatro componentes curriculares. Para o Ensino Fundamental, nós temos oito componentes curriculares, e para o Ensino Médio são 12. O candidato pode baixar os assuntos pelo endereço http://examesupletivo.seduc.am.gov.br, estudar e se preparar para o Provão Eletrônico”, orienta Menezes.

Loading...

Locais de aplicação – As provas são aplicadas nos seguintes locais, nos turnos da manhã, tarde e noite: Escola Estadual Sólon de Lucena, situada na avenida Constantino Nery, s/nº, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital; e Coordenadoria Distrital de Educação 5 (CDE 5), situada na rua Bom Jesus, s/nº, bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste.

Para os turnos matutino e vespertino, o candidato poderá se inscrever para fazer o exame no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), na rua Ramos Ferreira, 875, no Centro, ou na Escola Estadual Eliana Pacheco Braga, localizada no Residencial Viver Melhor, na rua rio Maicuru, s/nº, bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade.

Cuidados – Na data da realização da prova, o candidato deverá se dirigir ao local escolhido, munido do comprovante de agendamento e do RG e CPF, originais. Além disso, a Secretaria de Educação recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência do horário agendado para a prova.

As escolas seguem os protocolos relacionados ao combate à Covid-19, que são criteriosamente seguidos antes, durante e depois do Exame Eletrônico.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM