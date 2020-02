Secretaria de Ação Social de Humaitá, divulga relação de Identidades que estão prontas, para serem entregues. – VEJA RELAÇÂO

A Prefeitura de Humaitá/AM, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, comunica as pessoas com os nomes abaixo relacionados, que suas identidades encontram-se no prédio da Assistência Social, atrás do Banco Bradesco, antigo IPASEA.

ADRIELE DOS SANTOS ASSEMI

ALCINEY DE PAULA QUEIROZ

ALICE DOS SANTOS CHAGAS

ANDRE MARQUES DE SOUZA

ANIS FEITOSA DOS SANTOS

ANTONIO ALVES PRADO

ANNE IZABELLY DA SILVA

ANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO

ANNA GALUCIA MATIAS DE SOUZA

ARIEL BARQUE AZARAK LEAL

ARISTIDES DA SILVA OLIVEIRA

BRUNO PRESTES BARBOSA

CILMARA LOPES FERREIRA

CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FERNANDES

CRYSTIAN MARCEL ARANTES FRNCA

DAIANE LIMA DA SILVA

DIOVANA VITORIA ALMEIDA NUNES

EDUARDO BRAGA NEVES RODRIGUES

FERNADA PEREIRA DA SILVA

GREYCIANE DA SILVA LEITE

GUILHERMINO DE SA DA CRUZ

GERLANDI CHAVES JATAI

GERALDO DE SOUZA LISBOA

ISMAEL COSTA BELEZA

JELIANE SILVA DOS SANTOS

JOSIAS DA SILVA RIBEIRO

JOANA BEATRIZ ARANTES

JULIMAR DA CONCEIÇÃO

JULIANO BLODOW BACHES

KAREN DE LIMA PIRES

LAIANY VITORIA DOS SANTOS

LEANDRO APARECIDO COSTA LIMA

LIVIA CARINA SILVA DE LIMA

LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA

LUCIENE CORREIA DA SILVA

MARIA IZAURA DA CRUZ LIMA

MARIA LUCINDA MONTEIRO DE LIMA

MARIANE DOS SANTOS LOBATO

MANUELE MENDONÇA DE FREITAS

MARCELO EDUARDO ARANTES FRANCA

MILTON LOPES DOS SANTOS

NILZA LIMA SIQUEIRA

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DEMETRIO

PRESLEY FERREIRA DE LIMA

QUEZIA COLARES DE SOUZA

RAIMUNDA DAS CHAGAS PINHEIRO

RAIMUNDO PAULO DA SILVA

RENATO RABELO EVANGELISTA

RAIMUNDO WILLIAN FEITOSA DA SILVA

ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA

ROBSON SILVA DE FREITAS

RONEI DOS SANTOS VIEIRA

RONIELSON JACOB DE OLIVEIRA

ROSILANE FERREIRA GOMES

RUZINARIO DA SILVA ARAUJO

SAMARA SEGADES DA SILVA

THIAGO SOARES DA COSTA

VALDIR FERREIRA

VALDEZ DOS SANTOS COLARES

VICTORIA KALAIA TEIXEIRA COLARES

YASMIM FURTADO DE SOUZA

YURI PIMENTEL UMBURANA

ZAQUIEL LEAO DE BRITO