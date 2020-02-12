Secretaria de Ação Social de Humaitá, divulga relação de Identidades que estão prontas, para serem entregues. – VEJA RELAÇÂO

A Prefeitura de Humaitá/AM, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, comunica as pessoas com os nomes abaixo relacionados, que suas identidades encontram-se no prédio da Assistência Social, atrás do Banco Bradesco, antigo IPASEA.
ADRIELE DOS SANTOS ASSEMI
ALCINEY DE PAULA QUEIROZ
ALICE DOS SANTOS CHAGAS
ANDRE MARQUES DE SOUZA
ANIS FEITOSA DOS SANTOS
ANTONIO ALVES PRADO
ANNE IZABELLY DA SILVA
ANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO
ANNA GALUCIA MATIAS DE SOUZA
ARIEL BARQUE AZARAK LEAL
ARISTIDES DA SILVA OLIVEIRA
BRUNO PRESTES BARBOSA
CILMARA LOPES FERREIRA
CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FERNANDES
CRYSTIAN MARCEL ARANTES FRNCA
DAIANE LIMA DA SILVA
DIOVANA VITORIA ALMEIDA NUNES
EDUARDO BRAGA NEVES RODRIGUES
FERNADA PEREIRA DA SILVA
GREYCIANE DA SILVA LEITE
GUILHERMINO DE SA DA CRUZ
GERLANDI CHAVES JATAI
GERALDO DE SOUZA LISBOA
ISMAEL COSTA BELEZA
JELIANE SILVA DOS SANTOS
JOSIAS DA SILVA RIBEIRO
JOANA BEATRIZ ARANTES
JULIMAR DA CONCEIÇÃO
JULIANO BLODOW BACHES
KAREN DE LIMA PIRES
LAIANY VITORIA DOS SANTOS
LEANDRO APARECIDO COSTA LIMA
LIVIA CARINA SILVA DE LIMA
LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA
LUCIENE CORREIA DA SILVA
MARIA IZAURA DA CRUZ LIMA
MARIA LUCINDA MONTEIRO DE LIMA
MARIANE DOS SANTOS LOBATO
MANUELE MENDONÇA DE FREITAS
MARCELO EDUARDO ARANTES FRANCA
MILTON LOPES DOS SANTOS
NILZA LIMA SIQUEIRA
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DEMETRIO
PRESLEY FERREIRA DE LIMA
QUEZIA COLARES DE SOUZA
RAIMUNDA DAS CHAGAS PINHEIRO
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
RENATO RABELO EVANGELISTA
RAIMUNDO WILLIAN FEITOSA DA SILVA
ROBSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
ROBSON SILVA DE FREITAS
RONEI DOS SANTOS VIEIRA
RONIELSON JACOB DE OLIVEIRA
ROSILANE FERREIRA GOMES
RUZINARIO DA SILVA ARAUJO
SAMARA SEGADES DA SILVA
THIAGO SOARES DA COSTA
VALDIR FERREIRA
VALDEZ DOS SANTOS COLARES
VICTORIA KALAIA TEIXEIRA COLARES
YASMIM FURTADO DE SOUZA
YURI PIMENTEL UMBURANA
ZAQUIEL LEAO DE BRITO