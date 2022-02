Seap recebe vistoria do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do sistema carcerário

A ação faz parte do cumprimento do cronograma estabelecido pelo CNJ

Três unidades prisionais localizadas na BR-174 e coordenadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), receberam, nesta sexta-feira (18/02), a vistoria de rotina do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), vinculado ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem por objetivo monitorar o sistema carcerário e o os mecanismos de execução de medidas socioeducativas.

Durante a visita ao Centro de Detenção Provisório de Manaus II (CDPM II), Centro de Detenção Feminino (CDF) e Centro Feminino de Educação e Capacitação (CEFEC), os integrantes do grupo conheceram os trabalhos e projetos desenvolvidos pelas empresas terceirizadas, como a New Life e Reviver que atuam nas unidades do sistema prisional.

Segundo o desembargador Elci Simões, a visita técnica foi essencial para analisar a qualidade dos atendimentos e serviços prestados dentro das unidades. “Diante dessa visita, conseguimos ver que estamos cumprindo as determinações impostas pelo CNJ”, pontuou.

Acompanhando a visita, o secretário titular da Seap, coronel Paulo Cesar Gomes, apresentou os trabalhos e projetos desenvolvidos pela Seap com os internos. “O governo do Amazonas, através da secretaria, está sempre trabalhando para promover saúde, segurança, educação e reintegração social para os reeducandos das unidades”, ressaltou.

Todas as unidades prisionais do Estado deverão receber a vistoria de rotina dos órgãos competentes.

FOTOS: Divulgação/Seap