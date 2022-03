Seap inicia primeira edição da instrução de nivelamento administrativo e operacional para servidores

Intuito é aprimorar serviços prestados no sistema prisional do Amazonas

Nesta segunda-feira (21/03), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou a primeira edição do curso de instrução de nivelamento administrativo e operacional. A aula inaugural ocorreu no auditório do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) 2, no Km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

A capacitação é voltada para agentes penitenciários, policiais penais e demais servidores ligados ao sistema carcerário, e visa aprimorar os serviços prestados no sistema prisional do Amazonas. Os participantes poderão aprimorar suas habilidades no sentido de nivelar conhecimentos, padronizar condutas e documentação, entre outros, seguindo os padrões exigidos pelos órgãos de controle. O curso de instrução finaliza na sexta-feira (25/03), totalizando uma carga horária de 40 horas.

O evento inaugural contou com a presença do secretário titular da Seap, coronel Paulo Cesar Gomes, acompanhado de secretários executivos da pasta, Denis Caetano e André Luiz Barros Gioia; do diretor de ressocialização, Lucas Maceda; da promotora de justiça, Cristiane Correa; da juíza de direito, Ana Paula Sherizawa; e de colaboradores da Seap.

“Nosso intuito é fazer com que cada servidor esteja cada vez mais especializado e capacitado para desempenhar suas atividades de forma coerente nesta secretaria”, disse o coronel Paulo Cesar, durante discurso de abertura.

A promotora Cristiane Correa falou sobre a importância de trazer ações como essa para os servidores.

“Com a estruturação da polícia penal, a primeira instrução de nivelamento administrativo e operacional vem proporcionar que o quadro de policiais penal hoje existente se capacite para o desempenho de funções diretamente ligadas ao cárcere, sempre obedecendo às normativas nacionais e internacionais que estabelecem regras mínimas para o aprisionamento e que são cobradas pelos órgãos de controle, como o Ministério Público”, finalizou.

Mais oportunidades – Novas edições estão previstas para acontecer ainda no decorrer desse ano, a fim de qualificar o maior número de servidores

FOTOS: Divulgação/Seap