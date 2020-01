SAÚDE NO INTERIOR – UBSF Ir. Angélica Tonetta embarca hoje para o Lago Uruapeara

A Unidade Básica de Saúde Fluvial, *Ir. Angélica Tonetta*, sairá hoje, do porto de Humaitá com destino ao Lago do Uruapeara, para realizar atendimento básico e médico à população residente ao longo das comunidades do lago.

A Unidade Básica de Saúde Fluvial irá atender as comunidades Cristo Rei, Floresta, São Pedro, Centenário, Santo Antônio, Auxiliadora, Jacundá e finalizando na comunidade Descanso.

Com esta viagem programada, o secretário de Saúde *Cleomar Scandolara*, relata que, serão atendidas pelo menos 2.500 pessoas nos locais anunciados, porém, com a realização da festa de São Sebastião, que acontece neste mês de janeiro, nas comunidades Jacundá e Centenário, ele acredita que os números no atendimento devem aumentar e atingir 3.000 pessoas.

Os serviços oferecidos em todas as comunidades onde a unidade ancorar, são consultas médicas e odontológicas, enfermagem, orientação para planejamento familiar, testes de gravidez, imunização, exames laboratoriais e exames preventivos.

*”Cuidar das pessoas, levar saúde e atendimento médico aos irmãos ribeirinhos, é que fazemos todos os meses ao longo de minha gestão, por isso fomos destaque no estado como o município em que a balsa da saúde realmente tem realizado, seu trabalho com sucesso! Parabenizo o secretário Cleomar e toda a equipe que fazem parte deste trabalho”.* Finalizou o prefeito Herivaneo Seixas.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*