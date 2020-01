SAÚDE MUNICIPAL – SECRETÁRIO DE HUMAITÁ PARTICIPA DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS EM MANAUS

HUMAITÁ (AM) – O Secretário Municipal de Saúde, *Cleomar Scandolara*, está em Manaus participando de um encontro do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (COSEMS), o Secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, também participa deste planejamento de ações para o ano de 2020.

EM PAUTA – Discussões importantes como: FTI, UTI AÉREO, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TCG.

Todos esses temas, estão sendo abordados e discutidos com a presença e participação de todos. As diretrizes a serem seguidas, prioriza o acesso as informações e principalmente o que se é divulgado, os comunicados devem ser sempre oficiais, de formas que, todos tenham acesso aos mesmos sem distorção dos temas sugeridos.

O secretario Cleomar Scandolara destacou a preocupação com a implantação de 03 salas semi-intensivas a serem instaladas em nosso Hospital Regional Luiza da Conceição Fernandes, que precisa estar disponível para casos extremos, que possam vim a ocorrer em nosso município.

”Todos os temas abordados, precisa do apoio do governo do estado, que já sinaliza com boa vontade o atendimento destes pedidos, claro seguindo a prioridade de cada um deles. Voltaremos a discutir a repactuação com Rondônia, para garantir celeridade e apoio nas transferência dos pacientes em casos graves, até Porto Velho. O prefeito Herivaneo Seixas, tem nos dados todo o suporte necessário para que, possamos ampliar ainda mais a qualidade no atendimento e nas estruturas oferecidas aos médicos, e pacientes de nossa cidade”. Concluiu o secretário.

A Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), tem sido fundamental aos municípios que se aperfeiçoam em qualidade de saúde no interior do Estado. O secretário do município citou que, as pautas abordadas.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*