Saúde Amazonas: programa de Telessaúde alcança mais de 6,5 mil atendimentos em 28 municípios

Programa do Governo do Estado oferta atendimento em sete especialidades médicas

O programa de Telessaúde, lançado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em novembro de 2020, superou a marca de 6,5 mil atendimentos especializados ofertados em 28 municípios do estado. As teleconsultas são realizadas em parceria com médicos do Hospital Israelita Albert Einstein (Hiae), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde (MS).

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destaca a importância do programa, especialmente para alcançar os municípios do interior. “A ampliação do acesso aos serviços de saúde no interior é uma determinação do governador Wilson Lima. Com as teleconsultas, os pacientes podem consultar um profissional especialista e ter a sua demanda atendida dentro do próprio município”, afirmou.

O programa de teleconsultas oferta atendimento em sete especialidades médicas, sendo a cardiologia a mais procurada, com 1.491 consultas realizadas até a manhã desta quarta-feira (09/03). A procura por neurologista adulto é a segunda especialidade mais demandada, com 1.213 atendimentos, seguida da psiquiatria (1.147), neurologia pediátrica (1.079), reumatologia (725), endocrinologia (611) e pneumologia (255).

O município de Lábrea (a 702 quilômetros da capital) lidera a lista com a maior demanda de consultas. O projeto foi implantado no município em março de 2021 e, até o momento, realizou 1.468 atendimentos especializados.

Na sequência, aparecem Manaus e Envira como os municípios com maior número de atendimentos, com 749 e 744 teleconsultas realizadas, respectivamente.

O programa também está presente em Alvarães, Anori, Atalaia do Norte, Barcelos, Borba, Canutama, Carauari, Careiro, Codajás, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manaquiri, Maraã, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Parintins, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

Telessaúde – Lançado em novembro de 2020, o serviço de teleconsultas é uma das iniciativas do Programa Saúde Amazonas, que visa ampliar e qualificar o atendimento da atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, também permitindo a capacitação das equipes de saúde da família através da tecnologia.

As teleconsultas são acompanhadas por um médico da unidade hospitalar do município. No intervalo entre as consultas, os pacientes recebem atendimento complementar pelo profissional. Após os atendimentos, que são pré-agendados pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), os pacientes recebem o encaminhamento para exames, medicação prescrita e o agendamento do retorno, assegurando a continuidade do tratamento.

Ampliação – Os atendimentos são realizados graças ao Programa Amazônia Conectada, implantado pelo Exército em parceria com a Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), que leva infraestrutura de fibra óptica por cabos subaquáticos nos leitos dos rios da Amazônia. Atualmente, 28 municípios estão com o projeto implantado e mais 11 estão em fase de implantação.

O Governo do Amazonas segue implementando outros serviços para levar acesso, equidade, qualidade e redução de custo para todas as regiões. O chefe do Departamento de Tecnologia da Informação da SES-AM, Ricardo Lima, explica como ocorre a implantação dos projetos para expansão da rede e melhoria da assistência nos municípios.

“Alguns municípios possuem dificuldades de acesso até mesmo para realizar o atendimento. Por isso, além da expansão por fibra ótica, estamos formalizando uma parceria a fim de fortalecer essa componente estratégia da saúde digital para que possamos trabalhar futuramente com os Núcleos de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizados nos 62 municípios do estado e em cinco comunidades indígenas, com muito empenho, superando todos os desafios diários”, explicou.

