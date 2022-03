Saiba quem vai representar o Brasil no ‘Miss Mundo’

A brasileira representou o Distrito Federal no concurso nacional, levou o primeiro lugar e agora disputa a coroa pelo Brasil.

Caroline Teixeira, de 24 anos, será a representante do País no Miss Mundo. A 70ª edição do concurso ocorre nesta quarta-feira, 16 de março.

No Instagram, a brasileira agradeceu pela conquista: “A palavra de hoje é gratidão por tudo vivido até aqui com vocês, com nossos patrocinadores, amigos, familiares e apoiadores. Gratidão sobretudo a Deus”.

Caroline é formada em Direito e já foi jogadora de basquete durante a adolescência, quando foi convidada para treinar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Há três anos, a miss se curou de um câncer na tireoide.

A final do concurso será realizada em Porto Rico e transmitida pelo canal da Venevision no YouTube, às 21h, no horário de Brasília.