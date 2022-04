Saiba qual o salário dos dummies, assistentes do BBB

Já imaginou quanto recebe um dummy do BBB?

O trabalho dos dummies é parte essencial do funcionamento do Big Brother Brasil. São eles que auxiliam na organização de festas, provas e ações dentro da casa mais vigiada do Brasil, interagindo com os confinados sem colocar em risco o sigilo do mundo externo.

Você já deve ter se perguntado: quanto ganha um dummy? Pois bem, o mistério foi solucionado!

Segundo a apuração do colunista André Romano, do site Observatório da TV, os assistentes do programa líder de faturamento na TV Globo recebem um salário de R$ 3.300.

Com um contrato que dura de janeiro a abril, eles só recebem enquanto o programa está indo ao ar. Porém, contam com todos os benefícios de uma contratação formal.