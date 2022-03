SÁBADO DAS MULHERES EM HUMAITÁ FOI UM SUCESSO

Um dia especial com a presença em massa delas, as mulheres de Humaitá, durante a manhã deste sábado, uma grande massa feminina participou de uma programação social voltado para o dia das mulheres humaitaenses.

A prefeitura municipal organizou um grandioso café da manhã com espaço de beleza, com cabeleireiros, manicures, esteticistas, atendimento médicos com vacinação, remédios, e som ao vivo. Foi bastante positivo esta concentração feminina que, ganhou muitos elogios por parte da mulherada presente.

O prefeito Dedei Lobo em companhia dos deputados Sidney Leite e Roberto Cidade, do presidente da camará Manoel Domingos e vários secretários municipais fizeram a abertura solene que aconteceu no Ginásio da Paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

É importante destacar a participação da primeira dama e secretária de educação municipal Dona Arnaldina Chagas, que esbanjou popularidade e simpatia no meio feminino. Parabéns as mulheres de Humaitá!