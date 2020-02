Roberto Cidade é o novo presidente do PV Municipal

O deputado estadual Roberto Cidade, foi eleito por unanimidade, neste sábado, 1 de fevereiro, a Presidente Municipal do Partido Verde (PV).

A escolha foi feita após reunião extraordinária convocada pela presidente estadual da Sigla, Eliane Ferreira.

Para o deputado é uma responsabilidade grande assumir o partido em Manaus, mas também o momento de fortalecer o PV na Capital.

“A gente aceitou o desafio de fortalecer o PV. Agora temos que nos unir e organizar a diretoria para daqui pra frente trabalhar a chapa para as eleições desde ano. Temos bons nomes e precisamos conversar com os filiados que pretendem disputar o pleito”, assegurou.

A Presidente Eliane Ferreira falou sobre a escolha do nome de Roberto Cidade, como um nome íntegro, limpo e transparente. Além do número expressivo de votos. Roberto Cidade obteve 33. 285 mil votos, sendo o mais votado na história do PV.

“Eu fico muito feliz, porque desde a candidatura do Roberto Cidade nós pensamos em seu nome, como se prepara a gestação de um filho e o deputado, além de ser uma pessoa íntegra, foi o deputado mais votado dos três parlamentares da bancada, o segundo de todo o pleito e só na Capital teve mais de 16 mil votos”, pontuou.

A instalação da executiva municipal foi realizada neste sábado, 1• de Fevereiro, no Comfort Hotel, no distrito industrial e contou com as presenças de filiados, dirigentes do interior e amigos. Além da presença do deputado Carlinhos Bessa (PV), da presidente do MDB Mulher, deputada Alessandra Campêlo, vereador de Manaus Professor Fransuá, vereador de Presidente Figueiredo Ricelli Pontes e vereador de Iranduba, George Reis.

Prestigiaram ainda o evento, o presidente estadual do Cidadania, Elcy Júnior. Presidentes municipais do interior e pré-candidatos, além do vice-prefeito de Borba, Antônio Cidade, dos ex-prefeitos de Manicoré e de Borba, Lúcio Flávio e Antônio Graça, respectivamente.

Fotos: Evandro Seixas