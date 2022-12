Rivaldo detona aposentadoria de Neymar na Seleção Brasileira e manda ‘papo reto’ para craque: “Mesmo não sendo…”

Os torcedores ainda se recuperam da eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, quando, na última sexta (9), perdeu para a Croácia nos pênaltis, no Estádio Cidade da Educação. Após o apito final, também cresceram rumores de que Neymar teria feito seu último jogo pela Amarelinha. Com isso em mente, Rivaldo detonou o tópico aposentadoria do camisa 10 na Canarinho, além de mandar o ‘papo reto’ para o craque do PSG.

Em entrevista à Betfair, o pentacampeão mundial se mostrou favorável à continuidade de Neymar na Seleção Brasileira: “Todos sabemos que o Brasil tem mais uma geração muito talentosa que ainda está crescendo e certamente terá mais experiência em 2026, então, mesmo já não sendo a estrela maior nessa altura, eu acredito que o Neymar pode ser peça chave numa eventual conquista em 2026 e gostaria muito que ele conseguisse se manter em boa forma até lá”, disse Rivaldo.

Vale lembrar que, logo após a decisão das quartas de final do Mundial no Catar, Neymar foi perguntado sobre a possibilidade de parar de vestir a Amarelinha, sendo que o craque do PSG alimentou o clima de mistério e não confirmou seus próximos passos na Seleção Brasileira. Para Rivaldo, o camisa 10 da Canarinho ainda pode contribuir na missão em busca pelo hexa na próxima Copa do Mundo, podendo ser ajudado pela nova geração de talentos tupiniquins.