Reunião mensal com Agentes Comunitários de Saúde da área rural

No início de cada mês os Agentes Comunitários de Saúde Rurais vêm até a cidade para a reunião mensal de alinhamento das ações com a Coordenação da Atenção Primária à Saúde.

Nesta sexta-feira (06/03), no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu o encontro do mês de março. A reunião contou com a presença do Secretário de Saúde Cleomar Scandolara e demais membros da coordenação da Atenção Primária.

Foram discutidas as ações que serão executadas durante o mês nas comunidades, ações relacionadas ao mês de prevenção ao câncer de colo de útero e saúde da mulher, o março lilás. Também foram orientados sobre a campanha de vacinação contra o sarampo, que continua até o dia 13 de março.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Yzane Moura, apresentou também aos ACS o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que já foi implantado nas unidades do interior, para que esses profissionais estejam capacitados para o uso do sistema na ubs e para o melhor atendimento da população da zona rural.