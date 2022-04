Resultado final das eleições para Reitor e Vice-reitor da UEA é divulgado

Os professores André Luiz Nunes Zogahib e Kátia do Nascimento Couceiro, da Chapa 19, foram escolhidos com 53,20% dos votos válidos pela comunidade acadêmica

A Comissão Geral Eleitoral da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta quinta-feira (31/03), o resultado final das eleições para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição. Os professores André Luiz Nunes Zogahib e Kátia do Nascimento Couceiro, da Chapa 19, foram escolhidos com 53,20% dos votos válidos pela comunidade acadêmica. A posse dos reitores deve acontecer no mês de abril.

Em segundo lugar, a chapa 22, formada pelos professores Alcian Pereira de Souza e Cleto Cavalcante de Souza Leal, registrou 46,80% dos votos.

Os novos membros eleitos da Gestão Superior estarão à frente da universidade durante o quadriênio 2022-2026.

Para conferir o resultado, acesse o link abaixo.

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5243

FOTO: Divulgação/UEA