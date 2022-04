RespirAR amplia números de estagiários e ultrapassa marca de 50 acadêmicos integrados ao projeto

Iniciativa governamental já realizou mais de 80 mil atendimentos em seis meses de existência

O RespirAR anunciou na segunda-feira (04/04), na sala de mídias da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, os 24 novos estagiários que irão compor o quadro de acadêmicos da iniciativa que recupera pacientes pós-Covid. O projeto do Governo do Amazonas é coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“Graças ao Governo do Amazonas, hoje temos políticas públicas sendo estrategicamente utilizadas para que o trabalho seja aprimorado em longo prazo. Essa fórmula de sucesso passa pelos novos estagiários que estão sendo integrados ao projeto que, com determinação e a orientação dos nossos profissionais, serão de grande ajuda para garantir qualidade de vida ao amazonense”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

No evento, os novos estagiários foram apresentados ao projeto, conhecendo a origem do RespirAR, o seu público-alvo, o corpo diretor da iniciativa governamental e os deveres que terão que desempenhar. Antes de serem integrados, os novos estagiários fizeram sua inscrição e passaram por um processo seletivo para finalmente serem selecionados.

Dentro deste quadro total de acadêmicos, que conta com 30 estudantes de Fisioterapia e 27 de Educação Física, encontra-se a estagiária Fernanda Santa Rita, de 21 anos, que é aluna do 9º período de fisioterapia no Centro Universitário do Norte (UniNorte).

“Sabemos que estamos em um período de pandemia e lidando com os danos causados na sociedade. Essa experiência no RespirAR será fundamental para que nós tenhamos oportunidade de contribuir com a sociedade, fazendo nosso papel em um projeto muito diferenciado”, disse a estagiária.

Atualmente, o RespirAR funciona em 10 núcleos de atendimentos espalhados pela capital. Especificamente, são dois Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), três Policlínicas e quatro Centros de Convivência, além da Vila Olímpica de Manaus. Em seis meses, o RespirAR já alcançou mais de 80 mil atendimentos, com a colaboração de 78 fisioterapeutas, 27 profissionais de educação física, 57 estagiários e oito técnicos de enfermagem.

FOTOS: Divulgação/Faar