RESIDENCIAL RIO MADEIRA SOFRE COM DESCASO DA CAIXA ECONÔMICA EM HUMAITÁ

Projetado e entregue com 550 casas em Humaitá, o Residencial Rio Madeira, do programa social “Minha casa minha vida” do governo federal, nunca recebeu melhorias e cuidados por parte da empresa terceirizada da Caixa Econômica Federal no Amazonas. Pelo menos 36 casas jamais foram entregues oficialmente, porém foram invadidas e grande maioria delas, são vendidas pelos posseiros invasores que se apropriaram de grande parte delas.

Os problemas sao cada dia maiores, por conta da manutenção de sua malha viária, que praticamente se transformaram em caminhos, tamanho a buraqueira e a falta de pavimentação adequada.

É importante ressaltar que, a responsabilidade não é exclusiva da prefeitura local, seja desta gestão atual, ou da gestão anterior.

Tem muita bronca para ser concluída pela Caixa Econômica, mais a falta de vontade em cuidar ou pelo menos assumir de fato sua parte no projeto ficou muito a deseja, só esperamos que, os responsáveis reapareçam, pois o descontrole é geral.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ