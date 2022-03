REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, PREFEITURA DE LÁBREA SAI NA FRENTE NO INTERIOR DO ESTADO

Com uma parceria entre Cartório e município, Lábrea avança na valorização das áreas urbanas.

Inicialmente a meta é regularizar 108 imóveis até o final do ano de 2022.

A regularização é muito importante pois ela deixa de ser auto declaratória, como ainda é em Humaitá e nos demais municípios do interior.

O prefeito de Lábrea Gean Campos de Barros falou sobre a importância desta medida tomada com a parceria do cartório na valorização das áreas urbanas. Veja agora aqui no seu canal de notícias.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ