Redução de indicadores criminais no Amazonas é destaque em reunião de gestores e comandantes de unidades policiais

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou, nesta quarta-feira (30/11), a 11ª reunião do Ciclo de Gestão para Desempenho (CGD), que teve como destaque a redução de indicadores criminais no Amazonas nos últimos dez meses. A atividade teve a presença de comandantes e gestores de unidades policiais de Manaus.

O Ciclo premia as unidades com melhores resultados em relação à redução de indicadores criminais. Neste ano, de janeiro a outubro, dentre 19 metas estipuladas para a redução, 14 foram cumpridas, tendo como destaque a queda em 37% de roubos a veículos nestes 10 meses.

De acordo com secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, reunir os comandantes e gestores da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reflete o trabalho de integração realizado pela SSP-AM.

“Hoje estamos aqui reunindo com comandantes de unidades para apresentar os resultados desse 11º CGD. Foram resultados expressivos e que nos deixam muito satisfeitos pelo nosso grande objetivo, que é a integração entre as Cicoms (Companhias Interativas Comunitárias) e as DIPs (Delegacias Integradas de Polícia) e que ajudam a combater a criminalidade de forma eficiente”, disse o secretário.

Reduções

Entre os destaques de 2022 até o mês de outubro, está a redução de roubos a veículos, com a diminuição de 37% dos casos, se comparado ao mesmo período do ano passado. O número de roubos em residência também registrou queda, com 32% menos registros do que no período de janeiro a outubro do ano passado, além da queda de 7% no número de registros de homicídios nos últimos 10 meses.

De acordo com o major Rouget Britto, coordenador do Centro Integrado de Estatística de Segurança (Ciesp), as reduções mostram a eficácia do trabalho que vem sendo realizado.

“Temos 19 indicadores criminais e redução em 14 deles, uma eficácia de 74% em relação às nossas metas estipuladas. Tem unidades policiais que estão reduzindo 100% dos indicadores e mostram um trabalho eficiente do nosso sistema de segurança”, enfatizou o major.

