Rebocador afunda no Porto de Lábrea, e um casal morre afogado, durante a madrugada

Lábrea (AM) – Um naufrágio ocorrido durante a madrugada de um rebocador denominado “Mestre Miguel” ocasionou duas vítimas fatais, identificadas como proprietários da embarcação. A tragédia ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 2h da manhã no município de Lábrea.

Segundo Informações de testemunhas a embarcação foi atingida por uma tora de madeira que descia o rio Purus, que perfurou o casco ocasionando o afundamento da embarcação rapidamente.

Estavam na embarcação o casal Miguel Menezes (conhecido como Miguel das balsas) e sua esposa Lizete Menenzes, que dormiam no camarote do barco onde ficaram presos, e não conseguiram sair a tempo. O irmão do proprietário “Marcio” também estava na embarcação, ainda gritou por socorro, mas não conseguiu resgatar o casal

Os corpos foram resgatados durante a manhã desta quinta-feira. O município viveu um dia de tristeza e comoção com este fato que surpreendeu a todos, durante as primeiras horas do dia.

Confira na íntegra a nota emitida pelo Comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil:

”A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informa que tomou conhecimento, na manhã de hoje, do naufrágio de uma embarcação, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, nas proximidades do Porto de Lábrea (AM). Uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Humaitá, subordinada à Capitania Fluvial de Porto Velho, foi direcionada ao local”.