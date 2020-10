Real Madrid se recupera e vence clássico contra o Barcelona no Camp Nou

Valverde, Sergio Ramos e Modric marcam depois de derrotas para o Shakhtar na Liga dos Campeões e Cádiz no Campeonato Espanhol

Convém não duvidar do Real Madrid. Depois de duas derrotas decepcionantes em casa, para Cádiz e Shakhtar, o gigante se recuperou com um dos melhores cenários. Não só jogou bem, como venceu o clássico contra o Barcelona, por 3 a 1, no Camp Nou, neste sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Valverde, Sergio Ramos e Modric marcaram para os visitantes, enquanto Ansu Fati chegou a deixar o jogo empatado no primeiro tempo.

Fonte: GE