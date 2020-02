Quem quer ser um vereador!

A corrida eleitoral já entrou nas ruas, nas casas, com reuniões, encontros, cafezinhos, bate-papos, churrascadas, torneios de futebol, enfim o clima pré-eleitoral chegou de vez junto com o carnaval.

Os bastidores e articulações políticas já tiveram início desde os primeiros dias de 2020. Os “novatos” já ensaiam suas candidaturas todos os dias, uns escolhem criticar, outros preferem as cobranças, todos com um só objetivo, conquistar sua admiração e apoio em suas candidaturas.

Com nossa “Casa de Leis” cheia de vereadores (Pré-candidatos a reeleição) querendo e precisando mostrar algum trabalho realizado ao longo de seus mandatos, o clima de guerra interno no estilo “Cada um por si” transformou nosso legislativo em alvo fácil para aqueles que pretendem entrar e substituir os que ali já estão.

As redes sociais, funcionam como um propagador do bem e do mal, é preciso muito cuidado e atenção, para não abusar desta ferramenta moderna que, ajuda ao mesmo tempo em que, atrapalha a caminhada de qualquer político hoje em dia.