Quatro pessoas foram presas durante operação no fim de semana

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da operação Fronteira Mais Segura, efetuou a prisão de quatro pessoas, em ocorrências distintas, por crimes como contrabando e tráfico de drogas. As prisões foram efetuadas entre sábado (09/04) e o domingo (10/04), nos municípios de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e Tefé (a 523 quilômetros da capital).

Na Base Anzol, no município de Tabatinga, um homem,65, foi preso portando 146 maços de cigarros eletrônicos. A apreensão resultou em um prejuízo de R$ 14 mil para o crime.

No município de Tefé, os policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram informados de que na rua Raimundo Lima havia um grupo de pessoas armadas e consumindo entorpecentes. No local, os agentes abordaram uma mulher e, durante a revista pessoal, encontraram porções de drogas em sua bolsa. A suspeita foi conduzida até a delegacia do município.

Em outra ocorrência, ainda no município de Tefé, policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) e da Marinha do Brasil abordaram a lancha Lima de Abreu e prenderam dois homens, de 24 e 39 anos, por tráfico de drogas. Durante a revista, os policiais encontraram seis quilos de maconha, 22 gramas de ouro e uma quantia de mais de R$ 1,6 mil em espécie. Eles foram levados à 60ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP).