PSS: Secretaria de Educação convoca 30 profissionais para atuação no interior

Apresentação dos candidatos acontece nesta terça-feira (23/02)

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou, nesta terça-feira (22/02), 89 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 para atuação nas modalidades de Ensino Regular, Indígena e Presencial com Mediação Tecnológica. A lista completa dos convocados e as orientações para apresentação estão disponíveis no site da Secretaria de Educação.

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados iniciou nesta terça-feira (23/02), a partir das 8h, de forma presencial e obedecendo às medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19, como as de evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.

Loading...

Os profissionais convocados para o interior deverão se apresentar na sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município para o qual se inscreveram, também respeitando os protocolos de segurança.

O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação, quando houver mais de um candidato para o cargo. A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória.

FOTO: Divulgação/Seduc-AM