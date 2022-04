PRÓXIMO A HUMAITÁ: PAI E FILHA MORREM EM ACIDENTE NA BR 319

Humaitá com muita tristeza com a morte de três pessoas de uma mesma família, entre eles, pai e filha.

O acidente fatal ocorreu por volta das 16hs no km 15 saindo de Humaitá a Porto Velho/RO, Três pessoas de uma mesma família morreram, o motorista do veículo Ednei de Aguiar Rosas de 41 anos, pai de uma jovem de 17 anos que também veio a óbito, identificada como Maria Ilta Aguiar e um primo identificado como Pedro.

COMO FOI O ACIDENTE? PAI E FILHA MORREM EM ACIDENTE NA BR 319

O veículo era de aplicativo, estava vindo de Porto Velho, com 05 ocupantes, de uma mesma família. O carro estava carregado de compras e bagagens, quando durante a viagem próximo a Fazenda Santa Rita, bateu em um buraco que existe no local, ocasionando a perda do controle de direção, saindo da pista cerca de 100 metros, após o baque para o lado direito, onde existe uma lagoa.

O carro ficou de rodas para o ar deixando preso o motorista que gritava dizendo que não conseguia se mexer… E que minutos após a chegada de ajuda perdeu os sentidos e veio a óbito.

Dos três ocupantes que morreram somente o motorista estava de cintos, e os outros dois estavam sem, o que contribuiu significativamente para o caso ser ainda mais grave e fatal.

A Policia Rodoviária Federal chegou rapidamente ao local dando apoio e suporte aos bombeiros e as equipes de resgate que chegaram logo em seguida no local do acidente

