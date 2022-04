Proposta do Governo do Estado para novo Terminal Pesqueiro de Manaus é apresentada no Conepa

Apresentação ocorreu em reunião ordinária do Conselho Estadual de Pesca, na qual foi também discutido o Projeto de Lei do Tucunaré

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realizou, na quarta-feira (30/03), a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura (Conepa). Na ocasião, foi apresentada aos 21 conselheiros presentes a proposta do Governo do Amazonas para a construção do novo Terminal Pesqueiro de Manaus.

O vice-presidente do Conepa e secretário executivo adjunto de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, ressalta a importância da aprovação da proposta do novo terminal por unanimidade pelos conselheiros, com a finalidade de contribuir e melhorar a atividade da pesca e aquicultura no estado.

“É uma grande oportunidade que o governador Wilson Lima está dando aos trabalhadores do setor pesqueiro para melhorar as suas vidas, tanto os pescadores como os aquicultores e consumidores que trabalham com o pescado, em Manaus e em todo o Amazonas”, fala Leocy.

A proposta ainda está em fase inicial de discussões para ouvir a categoria pesqueira, a fim de alinhar novas diretrizes para a construção do novo terminal.

Na reunião também foi debatido o Projeto de Lei (PL) que proíbe o abate de três espécies de tucunaré (vazzoleri, açú e pinima) em todo o estado por pescadores amadores, mas libera a pesca esportiva, em que o peixe é capturado, mas solto no rio após registro. O PL é de autoria do deputado estadual Tony Medeiros e foi apresentado para os conselheiros, que puderam fazer suas contribuições.

Menção honrosa – Os conselheiros Luiz Bonfá e Roger Crescêncio foram homenageados durante a reunião do Conepa, pela iniciativa de promover o consumo do pescado do Amazonas, no período mais difícil devido à doença de Haff.

Leocy Cutrim assinala que muitas informações propagadas nas mídias sobre a situação da doença se tratavam de fake news e prejudicaram a comercialização do pescado.

Conepa – O Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura integra 40 instituições, abrangendo entidades do setor produtivo, representantes de todas as áreas da pesca, e de órgãos governamentais, e tem a função de discutir grandes temas e propor melhorias no setor de pesca e aquicultura, com a finalidade de beneficiar toda a categoria.

FOTOS: Emerson Martins/Sepror