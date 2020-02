PROJETO SAÚDE NA PRAÇA JÁ É OFERECIDO NA PRAÇA DA SAÚDE

PROJETO SAÚDE NA PRAÇA

A Secretaria Municipal de Saúde continua com o trabalho de promoção à saúde e iniciou o ano com projetos voltados ao bem-estar da população humaitaense. Um deles é o Saúde na Praça, projeto idealizado pela equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde.

Executado pela profissional de Educação Física da equipe multiprofissional, Léia Aires, o Saúde na Praça oferece aulas de aeróbica, exercícios de fortalecimento, dinâmicas e relaxamento.

O objetivo é envolver as pessoas que já frequentam a Praça da Saúde promovendo bem-estar físico e uma vida mais saudável. Os exercícios são ao ar livre e totalmente gratuitos! De segunda a sexta, com início as 17h30 até as 18h30, na Praça da Saúde.

Os moradores de Humaitá, independente de idade, podem participar juntos com os demais sem pagar nada por isso, basta ter boa vontade e comparecer no horário anunciado aqui na postagem.