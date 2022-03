Profissionais da educação de 61 municípios e Manaus concluem formação sobre ‘Acerta+Enem’ e ‘Reforço Brasil’

Encerramento teve certificação e homenagens

A Secretaria de Educação e Desporto, em parceria com a MWC Editora, realizou o encerramento das atividades da formação de Multiplicadores Educacionais Transformadores do Amazonas (Meta). Na noite da quinta-feira (10/03), os formadores e os profissionais da rede participaram de um jantar com a entrega de certificados, homenagens e prêmios.

Durante os dois dias de formação, os coordenadores, pedagogos e gestores da capital e do interior participaram de dinâmicas, aulas expositivas e práticas relacionadas aos materiais paradidáticos do “Acerta+Enem” e “Reforço Brasil”.

No jantar, realizado no restaurante Bom Prato, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, os 101 profissionais foram homenageados com discursos, shows ao vivo e a apresentação temática dos bois Garantido e Caprichoso, além do sorteio dos prêmios de um smartphone, um tablet e um relógio digital.

Representando a secretária de Estado de Educação, Kuka Chaves, as secretárias executivas adjuntas pedagógica, Hellen Matute, e da Capital, Arlete Mendonça, participaram da homenagem, entregando certificados para os representantes dos municípios.

“Este é um momento lindo e importante para a educação, todos que estão aqui se esforçaram muito no treinamento e tenho certeza que os resultados serão esplêndidos. Nossos multiplicadores farão com que esses conteúdos cheguem a muitos outros”, ressaltou a secretária Arlete.

A pedagoga Rebeca Felix, de 36 anos, representante da coordenadoria regional do município de Itapiranga, conta como é gratificante receber estas homenagens e o certificado após dois dias de treinamento. Ela reforça como irá utilizar tudo que foi aprendido, multiplicando e implementando os conteúdos nas escolas e para os alunos.

Loading...

“Eu estou muito feliz por ter participado dessa formação, foram dois dias maravilhosos e cheios de aprendizado, além do jantar que foi lindo e emocionante. Assim que voltar para o município, irei multiplicar tudo aquilo que aprendemos nesses dois dias, e com esses materiais didáticos poderei levar aos professores e alunos uma base rica de conhecimento e conteúdos especializados para que todos consigam bons resultados”, diz a pedagoga.

Rendimento escolar – A assessora dos anos finais, Claudia Alves Pereira, da Coordenadoria Distrital 1, conta que, com o treinamento, pôde ver onde melhorar nas escolas, como auxiliar os professores e alunos com os materiais didáticos, assim aplicando os conteúdos de forma que o rendimento dos alunos seja mais benéfico.

“Nós temos a meta de que todos os alunos consigam alcançar a nota 1000 na redação do Enem, e com esses conteúdos ricos e especializados, o auxílio e assessoramento pessoal de cada estudante nas escolas, nós temos garantia de que os resultados serão mais que positivos”, diz Claudia.

Treinamento – A formação foi dividida em duas etapas e turmas, referenciando conteúdos e práticas exclusivas para o interior e para a capital. O objetivo foi passar para os profissionais da educação a teoria e a prática dos projetos educacionais, a fim de replicar nas suas escolas e para os estudantes da rede os conteúdos.

As aulas foram realizadas na biblioteca e sala de informática do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes, e foram distribuídos kits personalizados, com agendas, flyer da programação, bottons, canetas inteligentes e adaptadores para celular, além de máscaras e álcool em gel.

Durante as práticas, os profissionais disponibilizaram tablets e materiais didáticos para maior aproveitamento dos conteúdos.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM