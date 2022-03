Professores da rede pública têm até amanhã (11/03) para se inscrever no Programa Ciência na Escola

A Submissão de propostas é on-line, por meio do site da Fapeam

Professores da educação básica do Amazonas que trabalham na rede pública e pretendem concorrer ao edital da edição 2022 do Programa Ciência na Escola (PCE), disponibilizado pelo Governo do Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), têm até as 17h desta sexta-feira (11/03), para submeter propostas de pesquisa. As inscrições são on-line por meio da plataforma SigFapeam, disponível em www.fapeam.am.gov.br.

Com investimento de mais de R$ 5 milhões oriundos do tesouro estadual, o edital apoiará até 700 projetos no Amazonas. A iniciativa é voltada para despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes do ensino público, assim como contribuir para formação continuada de professores. Cada proposta aprovada vai contemplar uma bolsa Professor Ciência na Escola (R$700) e até três bolsas de Iniciação Científica Tecnológica Júnior (R$150) para estudantes.

Podem se inscrever professores de escolas públicas do Estado do Amazonas ou municipais de Manaus, que trabalhem com turmas a partir do 5º ano ou no ensino médio e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar. Confira o edital através do link http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0042022-programa-ciencia-na-escola-pce/.

Cabe destacar que os valores das bolsas, do PCE e de outros programas de apoio à pesquisa da Fapeam, foram reajustados no final de 2021.

PCE em Parintins – Uma das pesquisas apoiadas pelo Governo do Amazonas na última edição do PCE, no ano passado, foi o projeto intitulado “A formulação de problemas matemáticos, envolvendo situações vivenciadas na pandemia de Covid-19 na Cidade de Parintins/AM”. A proposta utilizou dados relacionados à Covid-19 no município para inserir, de forma didática, a matemática na rotina de estudantes da Escola Estadual Deputado Gláucio Gonçalves.

Sob a coordenação da professora de matemática Ana Paulino, o estudo apoiado pelo Edital Nº 004/2021, colocou em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de mostrar aos alunos que a disciplina está presente no dia a dia.

Loading...

Segundo a docente, o uso de dados da Covid-19 permitiu a inserção da matemática no cotidiano, especialmente, porque a disciplina pode oferecer importante ferramenta, para que as comunidades médica e científica possam entender o comportamento da pandemia em determinados intervalos de tempo, tornando possível estimar eventuais picos e quedas de casos da doença, utilizando modelos e padrões matemáticos.

Metodologia – Para o projeto foram coletados dados dos Boletins Epidemiológicos divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e de órgãos municipais de Parintins, como números de casos, internações e mortes relacionados à doença. As informações foram organizadas em planilha para formulação de questões pelos estudantes.

“Foi realizada a socialização dos problemas matemáticos com as turmas do 1º ano ‘1’ e ‘2’, onde tivemos a participação dos alunos nas resoluções das questões. Dessa forma, verificamos a oportunidade de mostrar que existem sim, relações em situações do dia a dia, que podem ser resolvidas por meio das funções matemáticas”, destacou.

No total, 60 estudantes de duas turmas participaram das aulas referentes à resolução de problemas numéricos envolvendo função afim, quadrática e exponencial. “Em seguida buscou-se conhecimento a respeito dos elementos textuais que caracterizam uma situação-problema, bem como as expressões e termos matemáticos empregados, para então desenvolver a capacidade de formular questões”, explicou a professora.

O projeto foi realizado no segundo semestre de 2021, entre os meses de julho a dezembro. A professora ressalta que o investimento da Fapeam auxilia na formação escolar e social dos alunos.

Confira o edital do PCE 2022:

http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0042022-programa-ciencia-na-escola-pce/

FOTOS: Ana Paulino-Arquivo Pessoal