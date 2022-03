Procon-AM notifica operadoras Tim e Vivo por apagões de internet

No início da semana, o órgão já havia notificado a Claro/NET

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou a Vivo e a Tim por conta dos apagões de internet e serviços de telefonia que têm afetado a população do Amazonas nos últimos dias. Na terça-feira (22/03), o mesmo já havia ocorrido com a Claro/NET, notificada após uma interrupção nos serviços da empresa.

Conforme o documento, as companhias têm até dez dias para apresentar resposta ao órgão sobre as causas dos apagões, o número de pessoas afetadas e como será feito o abatimento dos valores correspondentes nas próximas faturas. Em caso de comprovação da má prestação de serviço, as empresas poderão ser multadas – em valores correspondentes aos seus respectivos portes.

“O Procon-AM recebe constantemente reclamações referentes a qualidade do serviço prestado, sobretudo no interior do estado. Já tivemos procedimentos abertos, reuniões técnicas e diversas promessas de investimentos em infraestrutura para atender melhor a população, mas os apagões mostram que isso não vem sendo feito. Nosso papel é cobrar os devidos ressarcimentos, com faturas proporcionais à prestação do serviço e um serviço de qualidade. Vamos até a justiça se necessário para que nossa população seja devidamente assistida”, garantiu Jalil Fraxe, diretor-presidente do órgão.

Como denunciar ou registrar reclamação – O consumidor pode entrar entrar em contato com o Procon-AM pelo site http://www.procon.am.gov.br/, pelo e-mail [email protected], pelos telefones 0800 092 1512 e 3215-4009, ou ainda pelas redes sociais do órgão (instagram @procon_amazonas e Facebook Procon Amazonas).

FOTO: Divulgação/Procon-AM