Procon-AM notifica distribuidoras de combustível

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou cinco distribuidoras de combustível em Manaus nesta segunda-feira (21/03). O órgão solicitou que os estabelecimentos informem os preços praticados nos últimos três meses.

As distribuidoras têm dez dias para entregar a documentação ao órgão. A partir dos valores de compra e venda, será feita uma análise que verificará se houve alta abusiva.

“Na semana anterior começamos a autuar os postos de combustíveis após o novo aumento no valor, e a programação segue com as notificações das distribuidoras. Os documentos passarão por análise minuciosa e, além de serem fundamentais para que possamos comprovar como essa alta se deu, também servem como base para investigações dos demais órgãos de defesa do consumidor”, aponta o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

