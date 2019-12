Primeira edição do programa “Muda Manaus” atende mais de 11 mil pessoas no Mutirão, em três dias

Mais de 11 mil pessoas, segundo balanço parcial do evento, foram atendidas nos três primeiros dias do programa “Muda Manaus”, lançado pelo Governo do Amazonas. A programação oficial aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), zona norte de Manaus, no Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo e no complexo de segurança onde funcionam o Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) e o 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Nas próximas semanas, o bairro ainda irá receber ações nas áreas de infraestrutura, educação e cultura, dentro do “Muda Manaus”.

Os seis eixos de atuação do programa são: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

Coordenado pela Secretaria Executiva de Projetos Especiais, vinculada à Casa Civil do Governo do Amazonas, o programa vai manter ações continuadas e integradas em diferentes bairros de Manaus, com prioridade para aqueles que apresentam maior índice de criminalidade e vulnerabilidade social.

A ideia é que a cada dois meses, uma nova edição aconteça, em um bairro diferente. O próximo bairro a receber as ações será o Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

Nesta primeira edição, os 24 órgãos governamentais envolvidos na ação realizaram um levantamento prévio das necessidades no entorno do bairro Amazonino Mendes (Mutirão) junto aos líderes comunitários. Nos três dias de evento, o gabinete do governador Wilson Lima funcionou no Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo.

“Foi o início de um programa que a gente já vem desenhando há muito tempo e hoje todos nós estamos muito felizes, porque nós efetivamente tiramos isso do papel. E o nosso objetivo, enquanto governante, enquanto Chefe de Estado, é melhorar a vida das pessoas, é acolher as pessoas e dar condições mínimas e condições básicas de sobrevivência, prestando serviços que são essenciais”, afirmou o governador.

Todos os recursos aplicados na execução do programa são próprios do Estado, provenientes dos orçamentos já previstos em cada uma das secretarias envolvidas nas ações, totalizando, aproximadamente, R$ 5 milhões.

Ações – Entre as ações mais procuradas pela comunidade nesta primeira edição, esteve a emissão de documentos. Com atividades iniciadas na segunda-feira (2/12), com emissão de primeira e segunda via de RG e segunda via de certidões de nascimento, a Sejusc emitiu até o último sábado (07/12), 1 mil carteiras de identidade (entre 1ª e 2ª via) e aproximadamente 269 certidões de nascimento.

Para atender a demanda, as emissões de documentos seguem até o dia 13 de dezembro, sempre a partir das 8h, com distribuição de 200 senhas diárias para RG e 80 senhas para segunda via de certidão de nascimento.

A Sejusc também realizou 446 abordagens, com distribuição de informativos, e promoveu palestras sobre importunação sexual, violência obstétrica e doméstica para 876 pessoas.

A Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), atendeu 685 pessoas, emitiu 387 carteiras de trabalho e realizou 196 cadastros para emprego.

Saúde – A campanha Dezembro Vermelho da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) levou ações para mais de 200 pessoas em três dias de programa. Testagem rápida para HIV, palestras e atendimento com orientações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) foram levadas à população no bairro Amazonino Mendes (Mutirão). Ao todo, 213 pessoas participaram das ações da Susam, 76 fizeram o teste rápido para o HIV.

O governador Wilson Lima ainda aproveitou a realização do programa fazer a entrega simbólica de 54 aparelhos digitalizadores de imagens de exames a 53 municípios do interior. Foram investidos R$ 11 milhões em recursos do Estado para aquisição dos equipamentos essenciais para a laudagem dos exames de imagem, feitos no interior.

Serviços – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alcançou mais de 2 mil pessoas durante as ações de orientação educativa, informações e serviços relacionados a veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As atividades desportivas oferecidas pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) atenderam, aproximadamente, 500 pessoas, entre crianças adolescentes e adultos. Foram realizados torneios de futebol, voleibol e aulões de dança, com o projeto Vem Dançar.

O Procon-AM realizou 348 atendimentos/orientações sobre direitos básicos do consumidor. A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por sua vez, realizou 385 atendimentos durante os três dias. As ações da Seas foram organizadas em palestras, oficinas e capacitações com temas de interesse daquela população.

Cultura – O stand da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa recebeu uma média de 500 pessoas por dia. No local, foram realizadas atividades lúdicas e artísticas, maquiagem infantil, prestação de informações sobre as ações da pasta e inscrições para as oficinas que serão ministradas de 9 a 23 de dezembro, no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo.

As aulas de Danças Urbanas e Teatro serão realizadas segunda, quarta e sexta, em duas turmas: das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. A Dança de Salão terá aulas na terça, quinta e sexta, também em duas turmas, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. Já a palestra de Empreendedorismo Cultural será realizada na terça, das 14h às 17h, e repetida na quinta-feira, no mesmo horário.

Vagas – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) cadastrou 318 pessoas interessadas em fazer curso de Informática Básica em 2020. A confirmação da vaga será na inscrição presencial, marcada para o dia 28 de janeiro de 2020, das 8h às 17h, no Teonízia Lobo.

O candidato deverá apresentar o comprovante de seu cadastro realizado no “Muda Manaus”, mais cópias de CPF, carteira de identidade e comprovante de residência. Inicialmente, serão ofertadas 90 vagas, divididas nos turnos manhã, tarde e noite.

As aulas acontecerão no laboratório de informática, reinaugurado pelo governador Wilson Lima durante o “Muda Manaus”. O espaço foi reformado e equipado com 15 novos computadores.

Financiamento – Nos três primeiros dias de evento, foram entregues de R$ 445.524,73 em créditos solidários e financiamentos, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), beneficiando 267 microempreendedores do bairro.

Habitação – Foram entregues ainda 104 títulos definitivos de terra, por meio da Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Sect). A secretaria realizou ainda 113 atendimentos de requerentes que já possuíam processos de regularização abertos e estavam sem andamento devido à falta de documentação, além da formalização de 52 novos processos.

A Superintendência de Estado de Habitação (Suhab) entregou 93 termos de quitação de imóveis a moradores do bairro. Os 52 restantes de entrega estarão à disposição dos moradores para recebimento na sede da Suhab, localizada na avenida Cosme Ferreira,7.600, Coroado III, no horário comercial.

Pescado – Cerca de 800 compradores aproveitaram para adquirir 1.450 kg de peixe a preços acessíveis durante a quarta edição do “Peixe no Prato”, promovido pela Sepror e realizada no sábado (07/12), dentro da programação do “Muda Manaus”.

O preço do pescado disponibilizado variava entre R$ 5 e R$ 30. Além disso, foram ofertadas sacola com verduras a R$ 1, dentro da Feira de Produtos Regionais da ADS. No total, foram comercializados R$ 12.750,00 com a venda de peixes e R$ 8.500,00 com a de verduras.

Obras – Durante a primeira edição do programa “Muda Manaus”, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) anunciou os investimentos voltados para infraestrutura da malha viária e de complexos socioesportivos para o bairro Amazonino Mendes (Mutirão).

A Seinfra vai realizar a revitalização de 140 ruas do bairro e fazer reformas nas estruturas do Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo, do Comando de Policiamento da Área Norte (CPA Norte) e no campo da Liga Desportiva do bairro (Lidam). As obras no Centro de Convivência Teonízia Lobo e do campo do Lidam iniciam a partir desta segunda-feira (09/12).

Educação – Nos próxima dias 12 e 13, a Secretaria de Educação e Desporto vai aplicar 603 avaliações supletivas do Provão Eletrônico. As inscrições foram recebidas durante os três dias do “Muda Manaus”, que levou para as escolas palestras de saúde, educação no trânsito e meio ambiente.

O Governo do Estado está investindo, pelo programa, R$ 450 mil na revitalização de seis escolas estaduais: Osmar Pedrosa, Professor Juracy Batista Gomes, Raimunda Holanda de Souza, Belarmino Marreiro, Professor José Bernardino Lindoso e Engenheiro Arthur Soares Amorim.