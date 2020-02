PRF flagra adolescente armado dirigindo caminhonete na BR-425

Na noite dessa última terça-feira (4), aproximadamente às 20h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um adolescente de 14 anos, que dirigia uma caminhonete e portava um revólver com 6 munições.

O flagrante aconteceu no momento em que a guarnição deu ordem de parada a uma caminhonete, que trafegava no Km 100 da BR-425, no Município de Nova Mamoré(RO). Durante revistas, os policiais constataram que o condutor do veículo era menor de idade, tendo apenas 14 anos. E, além disso, foi encontrado, no interior da caminhonete, um revólver de calibre .38 municiado sob posse do garoto.