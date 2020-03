PRF EM HUMAITÁ, RECUPERA CAMINHÃO FURTADO DE PORTO VELHO

A PRF de Humaitá recuperou um Caminhão Mercedes Benz Furtado em Porto Velho no km 12 da BR 364 do Pátio do Auto Posto XII de Outubro que fica na direção de Ariquemes, no último dia 13/03/2020

Segundo o proprietário do Caminhão, ele é oriundo da cidade de Ariquemes Rondônia onde reside. Segundo seu testemunho a polícia ele foi contratado para realizar um frete e para levar um trator Pá Carregadeira com destino a Jacareacanga no estado do Pará. Ao chegar em Porto Velho no dia 13 de março, o trator ainda estava em manutenção e não poderia se deslocar ao destino com defeito. Então seu caminhão ficou aguardando o trator ficar pronto, no pátio do auto posto, XII de outubro de onde foi furtado.

O proprietário do caminhão ao dar falta do mesmo realizou B.O na Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos de Porto Velho – Rondônia, no dia 20/03/2020 e após denúncia anônima ficou sabendo que seu caminhão estava na linha 17 no km 03 da Vicinal do Distrito de Realidade. Diante das informações empreendeu viagem até Humaitá, e após deslocamento da PRF em busca do caminhão, o mesmo foi localizado abandonado próximo ao Batalhão do 54º BIS em Humaitá.

