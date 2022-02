PRF detém casal transportando ouro de origem ilegal

Produto mineral, obtido em Nova Mamoré, foi avaliado em aproximadamente R$ 11 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, durante policiamento tático realizado pelo Comando de Operações Especiais Norte (COE-N), na BR 364 Km 723, próximo à UNIR, constatou crime de usurpação de bem ou matéria prima da União, em transporte de ouro, realizado de maneira irregular. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (14).

No total, 35 gramas do produto, encontrados em nos pertences pessoais de um casal foram identificados e encaminhados à Polícia Federal para medidas cabíveis. Os detidos afirmaram saber que a origem do material era ilegal.

Conforme previsões do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o ilícito apreendido poderia gerar receitas financeiras de aproximadamente R$ 11 mil aos infratores da lei.