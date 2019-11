PRF apreende mais de 110 mil maços de cigarro contrabandeados

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na tarde desta sexta-feira (22), 114.500 maços de cigarro de procedência paraguaia. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização realizada em uma carreta, às 14h50, no quilômetro 208 da BR-364, na cidade de Pimenta Bueno (RO).

Desde o início da fiscalização, os agentes notaram que o motorista, de 33 anos e residente no Paraná, estava desconfortável com a presença policial, o que elevou o nível de suspeição. Ao retirar as lonas dos semirreboques, os agentes encontraram, em meio a uma carga de fertilizantes, os pacotes de cigarro da marca “Point”, avaliados em R$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais).

Questionado, o condutor, que também é o proprietário da carreta, afirmou que fez o carregamento do cigarro em Mundo Novo (MS) e que iria entregá-lo na capital rondoniense. Em razão do flagrante do crime de contrabando, o homem e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Vilhena (RO).