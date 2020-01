PRF apreende 865 quilos de carvão e três espingardas, duas delas em Humaitá

As apreensões foram efetuadas nas cidades de Ariquemes (RO), Porto Velho (RO) e Humaitá (AM), entre a noite de sexta-feira, 17, e na manhã deste sábado, 18.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, no início deste final de semana, 865 quilos de carvão vegetal e 3 espingardas durante comandos de fiscalização feitos em Ariquemes (RO), Porto Velho (RO) e Humaitá (AM). Nenhum dos 3 indivíduos abordados portava qualquer documentação relativa aos itens que foram apreendidos.

Uma guarnição da PRF deu ordem de parada, às 23h40 de sexta (17), em Ariquemes (km 516 da BR-364), a um carro de passeio e notou que seu motorista demonstrava elevado nível de nervosismo. Ao efetuar uma busca no automóvel, os agentes encontraram 10 munições de calibre 32 e uma espingarda de mesmo calibre. O homem falou que utilizaria o armamento para caçar.

Aproximadamente 1 hora depois, no km 616 da BR-230, em Humaitá (AM), outra equipe da PRF apreendeu mais 2 espingardas de calibre 20 e 9 munições. Os armamentos e as munições foram localizados atrás do banco traseiro e no compartimento de carga de uma caminhonete. O motorista do veículo não estava colaborando com a abordagem policial, o que deu motivo a uma vistoria mais minuciosa.

Já no início da manhã deste sábado (18), por volta das 6h, policiais rodoviários federais flagraram, no km 698 da BR-364, em Porto Velho (RO), o transporte ilegal de 865 quilos de carvão vegetal, distribuídos em 155 sacos. O veículo transportava a carga em uma estrada vicinal, justamente com o objetivo de desviar da fiscalização policial.