PRF apreende 609 kg de cocaína em compartimento secreto de caminhão “Veja Reportagem”

A Policia Rodoviária federal realizou a maior apreensão de drogas no estado de Rondônia

No final da noite de terça-Feira(%), os policiais abordaram um caminhão com 609 quilos de cocaína na BR-364, no municípios de Pimenta Bueno.

O motorista foi preso em flagrante. A droga estava escondida em compartimentos falso no veiculo

No início do ano, os policiais já haviam apreendido 398 quilos de cocaína em porto velho(RO) e desta vez conseguiram bater um novo recorde de apreensão em Rondônia com 609 Kg aprendido

A droga Aprendida esta avaliada em R$ 100 Milhões de acordo com assessoria da PRF

Reportagem