PRF/AC realiza duas apreensões de cocaína em menos de 12 horas

A Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões de cocaína entre as 15h00min do dia 02 (sábado) e as primeiras horas de hoje, dia 03 (domingo). Duas pessoas foram presas e cerca de 92 Kg de cocaína foram apreendidos.

A primeira apreensão ocorreu na BR-317, no Km 97, no município de Senador Guiomard/AC, quando por volta das 15h00min do dia 02 (sábado), em fiscalização de rotina um caminhão que vinha da fronteira foi abordado. Durante entrevista, o motorista de 40 anos, que afirmou ser de Ariquemes (RO), não soube informar o motivo real da viagem, bastante nervoso, informou que iria para uma cidade que não existe no Acre. Diante da fundada suspeita foi efetuada busca pessoal no conduzido e realizada fiscalização minuciosa no veículo, onde foram encontrados, em um fundo falso sob a carroceria, diversos invólucros no formato de barra contendo substância com características de pasta base de cocaína, que reagiu positivamente ao teste preliminar. O indivíduo, o veículo e a droga apreendida (41,7 Kg de cocaína), foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil em Rio Branco/AC.

A segunda apreensão ocorreu quando a equipe PRF realizava fiscalização, por volta das 00h30min do domingo (dia 03), na BR-364, Km 95, nas proximidades do local conhecido como “quatro bocas”, no município de Rio Branco/AC, quando os policiais abordaram um veículo e o condutor apresentou sudorese e nervosismo excessivos. A equipe PRF decidiu então realizar uma busca minuciosa no veículo, quando localizou acondicionado em um local preparado sob a carroceria, 58 barras de uma substância branca, com características de pasta base de cocaína, que reagiu positivamente ao teste preliminar. O homem, de 31 anos, que também afirmou ser de Rondônia, disse que pegou a droga na fronteira com a Bolívia. O indivíduo, o veículo e a droga apreendida (50 Kg de cocaína), foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil em Rio Branco/AC.